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Irak'ın kuzeyine hava harekâtı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 12:23 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK’lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtında PKK’lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.

Haber: ANKARA, (DHA)-

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