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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi."

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