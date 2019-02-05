Irak'ın kuzeyine hava harekatı; terör hedefleri imha edildi

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Avaşin- Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposunun imha edildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi, Hakurk, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.
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