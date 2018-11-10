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Irak'ın kuzeyine hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

TÜRK savaş uçaklarının dün Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlediği hava harekatında PKK'lı 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 15 terörist etkisiz hale getirildi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçaklarının dün Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlediği hava harekatında PKK'lı 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK'nın Twitter üzerinden duyurduğu açıklamada, "Düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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