Irak'ın kuzeyine hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatı sonrası 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında 28-29 Eylül tarihlerinde Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Hava harekâtları neticesinde eylem hazırlığında olan; Irak kuzeyi Metina bölgesinde 3, Avaşin-Basyan bölgesinde 5 olmak üzere toplam 8 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

