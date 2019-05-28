Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (3)

KOMANDOLAR SIĞINAK VE BARINAKLARI İMHA ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, hava hücum harekâtıyla bölgeye inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdiğini, sığınak ve barınakları imha ettiğini açıkladı. Ayrıca, Kandil ve Asos'ta tespit edilen terörist hedeflerin uzun menzilli kara ateş destek vasıtaları ile vurulduğunu kaydetti.

OPERASYONUN EK GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

