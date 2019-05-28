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Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

KOMANDOLAR, SIĞINAK VE BARINAKLARI İMHA ETTİ Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, hava hücum harekatıyla bölgeye inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdiği, sığınak ve barınakların imha edildiği açıklandı.

Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekatı (3)

KOMANDOLAR, SIĞINAK VE BARINAKLARI İMHA ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda, hava hücum harekatıyla bölgeye inen komando birliklerinin, PKK'lı teröristlerin bölgeye tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirdiği, sığınak ve barınakların imha edildiği açıklandı. Ayrıca Kandil ve Asos'ta tespit edilen terör hedeflerinin, uzun menzilli kara ateş destek araçlarıyla vurulduğu kaydedildi.

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