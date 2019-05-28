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Irak'ın kuzeyine 'Pençe' harekâtı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Operasyonun planlandığı şekilde başarı ile devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Gece icra edilen hava hücum harekâtı ile bölgeye indirilen komando birliklerimiz, zor hava ve arazi şartlarına rağmen bölgede arama ve tarama faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Daha önce bölücü terör örgütü tarafından yerleştirilmiş mayın ve el yapımı patlayıcılar etkisiz hale getirilmekte, tespit edilen sığınak ve barınaklar imha edilmektedir. Şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hakurk bölgesinde icra edilen bu harekâtla koordineli olarak uzun menzilli ateş destek vasıtaları ile Kandil ve Asos bölgelerinde daha önce tespit edilmiş olan bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınaklar imha edilmiştir. Operasyon zor hava ve arazi şartlarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Açıklamada ayrıca, Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu da bildirildi.

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