Irak’ın Misan kentinde 4 patlama

Irak’ın başkenti Bağdat’ın güneyindeki Misan kentinde sabahın erken saatlerinde bir dizi patlama meydana geldiği belirtildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçen Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestoların yaşandığı Misan kentinde sabaha karşı 4 patlama meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ansurlallah el-Eviya Hareketi yetkililerinden Ammar Kişiş’in evi, banka müdürünün evi, Asaib Ehli Hak Örgütü yöneticilerinden birisinin evi ve örgütün Kahire semtindeki bürosu saldırıya maruz kaldı. Patlamalarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bilgi verilmezken güvenlik güçlerinin olaylarla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Görgü tanıkların patlamaların ardında silahlı çatışmanın meydana geldiğini söyledi.

Aynı zamanda Basim Zübeydi adlı bir aktivistsin suikasttan kurtulduğu açıklandı.

