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  4. Irak’ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı

Irak’ın Nasıriye kentindeki çatışmalar kanlı bitti: 1 ölü, 45 yaralı

27.11.2020 18:45 | Son Güncelleme:
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Irak’ın Nasriye kentinde Şii Sadr grubu destekçileri ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.Irak’ta Cuma namazının ardından Şii lider Mukteda el-Sadr’ın konuşmasından sonra Nasıriye kentinde Sadr grubu yanlılarının, hükümet karşıtı protestocuların toplandığı el-Hububi Meydanı’nda protestocuların çadırlarını ateşe vermesiyle iki taraf arasında çıkan çatışma çıktı.

Irak’ın Nasriye kentinde Şii Sadr grubu destekçileri ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı açıklandı.

Irak’ta Cuma namazının ardından Şii lider Mukteda el-Sadr’ın konuşmasından sonra Nasıriye kentinde Sadr grubu yanlılarının, hükümet karşıtı protestocuların toplandığı el-Hububi Meydanı’nda protestocuların çadırlarını ateşe vermesiyle iki taraf arasında çıkan çatışma çıktı. Nasıriye Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 1 protestocunun hayatını kaybettiği, 5’i güvenlik güçleri mensubu olmak üzere toplam 45 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, yaralıların kurşunla vurulduğu belirtildi.
Şii lider Mukteda el-Sadr’ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazında ülkede önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimleri kazanarak iktidara gelmek istediğini söylemişti.

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