Irak’ın Nasıriye kentindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 3’e yükseldi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde dün Şii Sadr grubu destekçilerinin, hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmasıyla başlayan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e, yaralananların sayısı ise 70’e ulaştı.

Dün Şii lider Mukteda el-Sadr’ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazından sonra Nasıriye kentinde Sadr destekçileri kent merkezindeki el-Hububi Meydanı’nda hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmış, olayların giderek alevlenmesiyle kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yaşanan şiddet olayların hayatını kaybedenlerin sayısının 3’ye, yaralananların sayısının ise 70’e yükseldiği bildirildi.

Nasıriye Polis Dairesi Müdürü Hazım el-Vaili’yi görevden alan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi, olaylarla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi. Akşam saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağının ilan edildiği kentte gece geç saatlerde Sadr Grubu destekçileriyle güvenlik güçleri el-Hububi Meydanı’ndaki tüm çadırları yakarak iş makineleriyle kaldırdı.

