Irak’ın Nasriye kentindeki çatışmalar yeniden başladı

Irak’ın güneyindeki Nasriye kentinde hükümet karşıtı protestocularla Şii Sadr grubu yanlıları arasında çatışmalar yeniden başlarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Şii lider Mukteda el-Sadr’ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak Cuma namazından sonra Nasıriye kentinde Sadr destekçileri kent merkezindeki el-Hububi Meydanı’nda hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmış, çıkan olaylarda 1 protestocu hayatını kaybederken yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 2’ye yükseldiği bildirilirken, 50’den fazla yaralı olduğu aktarıldı.

Ölen protestocuların cenaze törenine katılan öfkeli grup hükümet karşıtı sloganlar atarken, şiddet olayları akşam saatlerinde Sadr yandaşlarının meydana dönmesiyle yeniden alevlendi. Protestocuların çadırları ateşe verilirken, güvenlik güçleri ile Sadr yandaşları, protestocuları dağıtmak için ateş açtı. Protestolara destek veren aktivistler de Irak güvenlik güçleri ile Sadr yandaşlarının birlikte meydana gelerek çadırları yakmaya başladığını ve kalabalığı dağıtmak için ateş açtığını söyledi.

Şii lider Mukteda el-Sadr, Cuma namazında ülkede gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kazanarak iktidara gelmek istediğini söylemişti.

