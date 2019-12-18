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Irak'ın Necef kentinde ortaya çıkan toplu mezar Şiilere ait

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 17:39 | Son Güncelleme

Irak'ın Necef kentinde ortaya çıkan toplu mezar Şiilere ait

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Şehit ve Enfal Bakanlığı Sözcüsü Fuad Osman, ekim ayında ortaya çıkarılan toplu mezarın Arap-Şiilere ait olduğunu açıkladı.

AA muhabirine konuşan Osman, "Iraklı makamlar, toplu mezarın Şabani diye isimlendirilen 1991 yılındaki ayaklanmaya katılan Şiilere ait olduğunu bize iletti. Adli Tıp Kurumu, kalıntılar üzerindeki DNA incelemelerine devam ediyor." dedi.

Toplu mezarların bulunma aşamasına dair Osman, bölgedeki tanıklardan destek aldıklarını ve çalışmalar sırasında elde edilen ip uçlarıyla mezarların tespit edildiğini vurguladı.

Osman, mezardaki yöresel kıyafetlere ait parçalar veya bulunması durumunda kimlikler sayesinde kalıntıların, hangi etnik unsura ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Irak yerel medyasında, ekim ayında Necef kentinde 400 metre uzunluğunda toplu mezar bulunduğu, buradaki kalıntıların da ülkenin devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından 1980'lerde öldürülen Kürtlere ait olduğu iddia edilmişti.

- Şiilerin, 1991'deki Saddam karşıtı ayaklanması

Irak'taki Şiiler, Saddam rejimine karşı 1 Mart 1991'de güneydeki Basra kentinde ayaklandı. Saddam rejimi, Şiilerin gösterilerini kanlı bir şekilde bastırarak, 17 Mart'ta kontrolü sağlamıştı.

Tarihi kaynaklara göre söz konusu ayaklanmada binlerce kişi öldürüldü.

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ırak Necef toplu mezar

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