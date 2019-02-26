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Irak'ın ocak ayı petrol geliri 6 milyar 366 milyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

Irak'ın ocak ayı petrol geliri 6 milyar 366 milyon

İSTANBUL (AA) - Irak, bu yılın ilk ayında ham petrol ihracatından 6 milyar 366 milyon dolar gelir sağladı.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın ocak ayında 113 milyon varil ham petrol ihracatı gerçekleştirdiğini ve 6 milyar 366 milyon gelir elde ettiğini belirtti.

Cihad, ülkesinin ocak ayında güney, orta ve kuzey kesimlerindeki kuyulardan çıkarılan 113 milyon 111 bin varil petrolü Basra ve Ceyhan limanları üzerinden sevk ettiğini aktardı.

Irak'ın orta ve güney bölgelerinden 110 milyon 245 bin, kuzeydeki Kerkük'ten 2 milyon 315 bin ve Musul'un Kayyara kuyularından 551 bin varil ham petrol ihraç ettiğini belirten Cihad, bu satıştan toplamda 6 milyar 366 milyon dolar gelir sağladığını ifade etti.

Sözcü Cihad, boru hattı üzerinden Ceyhan'a gönderilen Kerkük petrolünden elde edilen gelirin de 130 milyon 283 bin dolar olduğunu açıkladı.

Irak Petrol Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu ve geri alınmasının üzerinden 1,5 yıldan uzun süre geçen Musul'un petrol ihracatına ilişkin ilk kez bilgi paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ham petrol ırak

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