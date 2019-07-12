Irak'ın su sorununa Türkiye derman olacak

Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan eylem planı, Iraklı muhataplarla paylaşıldıktan sonra onların da fikir ve görüşleri sonucunda nihai hale getirilecek. Daha sonra eylem planının en kısa sürede uygulamaya geçirilmesi hedefleniyor.

Toplantılar sonucunda Irak'ın, başta su olmak üzere enerji ve altyapı problemlerinin çözümüne yönelik detaylı bir eylem planı hazırlandı.

Daha önce Veysel Eroğlu başkanlığında 4 toplantı gerçekleştiren çalışma grubu, son toplantısını dün TBMM'de yaptı.

Bu uzmanlara farklı konularda destek veren personelle birlikte 150 kişilik bir ekip, 11 başlık altında bu alanda çalışmalara başladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilgili bakanlıklarla görüşmek suretiyle atılacak adımları hızla belirleyen Veysel Eroğlu başkanlığında Türkiye'de su konusunda yetkili 50 uzmandan "çalışma grubu" oluşturuldu.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi" olarak görevlendirilmesinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.

SİNAN USLU - Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında Irak'ın başta su olmak üzere enerji ve altyapı problemlerinin çözümüne yönelik detaylı eylem planı hazırlandı.

Iraklıların temiz içme suyuna ulaşması ve sudan kaynaklanan hastalıkların önlenmesi amacıyla özellikle Basra'da yaşanan su sıkıntıları ve gelen talepler göz önünde bulundurularak, bu bölgede yapılabilecek çalışmalara öncelik verilecek.

Çalışma grubuyla yapılan toplantılarda, Irak ile söz konusu havzadaki su yönetiminin geliştirilmesi ve altyapı eksikliklerinin tamamlanması amacıyla birlikte gerçekleştirilebilecek bütün faaliyetler ele alındı.

Irak'a hayat veren Fırat ve Dicle nehirlerinin yaklaşık yüzde 70'i Türkiye'den akıyor. Bu anlamda Irak'ın, sahip olduğu su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde değerlendirmesi önem taşıyacak.

Türkiye, dost ve kardeş ülke Irak'la köklü bir ortak geçmişe sahip olmasının yanında suyu da paylaşıyor.

Türkiye, Irak'la su alanında gerekli iş birliğini artırmak ve birlikte çalışmak için gerekli hazırlıklarını da tamamladı.

Bunun dışında modern sulama altyapısının geliştirilmesi ve sulamada verimliliğin sağlanması önde gelen konular arasında yer alacak.

Irak'ın, suyun yüzde 90'ının sulamada kullandığı ancak verimsiz sulama yapıldığı için su sarfiyatının fazla olduğu tespit edildi. Bunun için özellikle Irak'ta ekonomik sulanabilir alanların belirlenerek, modern sulama sistemlerine geçilmesi önem verilecek. Türkiye, bu konuda tecrübe ve birikimi Irak'la paylaşacak.

- Su ve atık su yönetimi eğitimi verilecek

Eğitim çalışmaları, iki ülke arasında yapılacak çalışmaların devamlılığı için önem taşıyacak. Iraklı uzman, mühendis ve teknik personele eğitim verilmesi konusunda hazırlıklar tamamlandı.

Su ve atık su yönetimi, arıtma teknolojileri, arıtma tesislerinin dizaynı, modern sulama yöntemleri, baraj işletme hidrolojisi ve enerji konularında gerçekleştirebilecek eğitim programı teklifleri ilgili birimlerce hazırlandı.

Bu eğitimlere, Irak'ın ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek uzman heyetlerin katılımıyla vakit kaybetmeden başlanması hedefleniyor.

