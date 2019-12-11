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Irak'ın Tahran Büyükelçisi Kandil: "Irak ve İran aynı cephededir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Irak'ın Tahran Büyükelçisi Kandil: "Irak ve İran aynı cephededir"

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Tahran Büyükelçisi Saad Cevad Kandil, dış komplolara karşı İran ve ülkesinin aynı cephede yer aldığını söyledi.

Kandil, İran'ın Kazvin kentindeki Uluslararası İmam Humeyni Üniversitesi'nde düzenlenen "Batı Asya'da İnsan Hakları ve Barışın Geleceği Forumu"na katıldı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre konuşmasında terör meselesi ve Batı'nın teröre desteğinden söz eden Kandil, "ABD'nin başta İran olmak üzere bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak için ekonomiyi bir araç olarak kullandığını" kaydetti.

Kandil, Bağdat ve Tahran arasındaki yakın ilişkiye dair ise "Irak ve İran aynı cephededir." ifadesini kullanarak, dış komplolarla bu birlikteliğin hedef alındığını savundu.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde, protestocular İran'ın ülkenin iç işlerine müdahalesine de tepki gösteriyor. Gösteriler sırasında İran'ın Kerbela ve Necef'teki Başkonsolosluk binaları farklı tarihlerde ateşe verilmişti.

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