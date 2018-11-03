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Irak'ın Türkmen ilçesinde patlama: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

Irak'ın Türkmen ilçesinde patlama: 12 yaralı

SALAHADDİN (AA) - Irak'ta Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 12 kişi yaralandı.

Tuzhurmatu Kaymakamı Hasan Zeynel Abidin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama olduğunu söyledi.

Patlamada can kaybı olmadığını belirten Abidin, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Kaymakam Abidin güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Kerkük Tuzhurmatu

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