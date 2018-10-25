Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi yemin etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ın yeni Başbakanı Adil Abdulmehdi parlamentoda yemin ederek görevine başladı.

Abdulmehdi ile parlamentodan onay alan 14 bakan da yemin etti. Başbakan ve bakanların yemin etmesinin ardından, diğer bakanlarla ilgili oylamanın yapılması için bir sonraki oturumun 6 Kasım tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim'de bağımsız Şii siyasetçi Abdulmehdi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Abdulmehdi’nin yeni kabinesinin 22 bakanından 14'ü dün parlamentonun onayından geçmişti.

