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Irak’ın Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih

02.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berham Salih, oturuma katılan 273 vekilin 220’sinin oyunu alarak 20 aday arasından seçildi

Irak’ın Yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih

Irak devlet televizyonu Irak meclisinin Salı günü yapılan oylamayla tecrübeli Kürt siyasetçi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski lideri Berham Salih’i Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini açıkladı. Böylece ülkede hükümetin kurulmasına bir adım daha yaklaşılmış oldu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı Berham Salih, oturuma katılan 273 vekilin 220’sinin oyunu alarak 20 aday arasından seçildi.

Ülkenin önde gelen iki Kürt partisi Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin bir aday üzerinde uzlaşamaması nedeniyle dün yapılması planlanan oylama bugüne ertelenmişti.

2003’te ABD’nin Irak işgali sırasında yapılan bir anlaşmaya göre Irak’ta cumhurbaşkanının Kürt, başbakanın Şii, meclis başkanınınsa Sünni kökenli olması gerekiyor.

Irak’ta seçimler Mayıs ayında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı hükümetin kurulması için 15 gün içinde meclisteki en büyük bloğun adayını onaylayacak. Başbakan adayının, kabinesini meclise sunmak için 30 günü olacak.

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