Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Salih yemin etti

BAĞDAT (AA) - Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin birliğini koruyacağını söyledi.
Salih, seçildikten sonra mecliste yemin etti. Yemin konuşmasında Salih, "Irak’ın birliğini muhafaza edeceğim." dedi.
Salih ayrıca, "Sadece belli bir bileşenin değil, tüm Irak’ın cumhurbaşkanı olacağım." ifadelerini kullandı.
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