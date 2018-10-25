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Irak'ın yeni hükümeti ilk toplantısını Yeşil Bölge dışında gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:18 | Son Güncelleme

Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003'ten bu yana Irak'ta ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısı Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge dışında yapıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Adil Abdulmehdi başbakanlığındaki yeni hükümet ilk toplantısını başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge dışında gerçekleştirdi.

Abdulmehdi, Yeşil Bölge dışındaki yeni Başbakanlık binasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

Hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'nin halka açılacağını belirten Abdulmehdi, "Irak'ın her yerinin yeşil bölge olmasını istiyoruz. Güvenlik ve güzelliğin sadece Yeşil Bölge'de değil her tarafta olması için çalışacağız. Önceliğimiz ülke ve vatandaşlarımız." dedi.

Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi, kabine listesinde yer alan bazı bakanların dün meclise sunulmaması konusunda, "Bu adaylar, diploma, şeffaflık ve bazı siyasi ihtilaflardan dolayı oylamaya sunulamadı. Bir sonraki oturumda bunlarla ilgili anlaşmazlıklar sürerse değiştirilmelerini düşünebiliriz." diye konuştu.

Abdulmehdi, henüz boş durumdaki 8 bakanlığın vekaleten yürütüleceğini söyledi.

Abdulmehdi hükümetinde yer alan 22 bakandan 14'ü dün meclisten onay aldıktan sonra yemin ederek görevlerine başlamıştı.

Yeni kabinede İçişleri, Savunma, Planlama, Yüksek Öğretim, Eğitim, Adalet, Kültür ile Göç ve Göçmenler bakanlıkları seçilemedi. Irak Meclisi'nde söz konusu bakanlıklar için 6 Kasım'da yeniden oturum düzenlenecek.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003'ten bu yana Bakanlar Kurulu toplantıları Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yapılıyordu.

Abdulmehdi başbakanlığındaki yeni hükümet, 2003'ten bu yana Yeşil Bölge dışında toplanan ilk Bakanlar Kurulu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi Bağdat ırak

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