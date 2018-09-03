Irak'ın yeni meclisindeki anlaşmazlıklar oturumu erteletti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 12 Mayıs genel seçimleri sonrası düzenlenen ilk meclis oturumuna en büyük koalisyon konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 1 saat ara verildi.
Meclis kaynaklarından alınan bilgiye göre, en yaşlı üye sıfatıyla meclisteki ilk oturumu yöneten Muhammed Ali Zeyn, en büyük meclis koalisyonu konusunda yaşanan anlaşmazlıklar ve Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı "Fetih" ve eski Başbakan Nuri el-Maliki'ye bağlı "Kanun Devleti" koalisyonlarına mensup milletvekillerinin salonu terk etmesi üzerine oturuma 1 saat ara verdi.
Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekillerinin de salonu terk ettiği kaydedildi.
Bu bir saatlik arada meclisteki en büyük koalisyon kararı için Irak Federal Mahkemesi'nin görüşü alınacağı kaydedildi.
Irak'ta 12 Mayıs’ta yapılan genel seçimler sonrası bugün yeni meclisin açılış oturumu düzenlenmişti.
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