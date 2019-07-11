Irak’ın Yumurta Ambargosu Üreticiyi İflasın Eşiğine Getirdi

Uygur: “Yumurta sektöründe iflaslar başladı’’

Sektörde en çok gelişen illerin başında Gaziantep’in geldiğini belirten Uygur, şu anda kentte birliklerine kayıtlı 6 milyona yakın tavuk olduğunu söyledi. Ülke genelinde fazladan üretilen günlük 20 milyon, Antep bazında ise 1 milyon yumurtanın ihraç edildiği bilgisini veren Uygur “Irak’ın yaklaşık bir buçuk ay önce Türkiye’den ithalata yasak koymasından sonra yumurta üreticileri çok zor günler geçirmeye başladı. Çoğu işletmemiz iflas etmemek için konkordato başvurusu yapıyor. Bazı işletmeler iflas etti. Bazı işletmeler hayvanlarına yem tedariki yapamadığı için hayvanlar açlıkla karşı karşıya. Şu an sektörde ortalama 30-35 kuruşa mal olan yumurta 10-15 kuruşa satılıyor. Bu süreç böyle devam ettiği sürece Türkiye’deki ve Gaziantep’teki yumurta üreticilerinin büyük bir çoğunluğu işletmelerini kapatmak zorunda kalacak. Acil çözümler bulunmadığı takdirde sektör ciddi sıkıntıya girer” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kendi ihtiyacına göre yüzde 20 fazladan üretim yaparken Irak’ın ise ihtiyacının sadece yüzde 20’sini üretebildiğini paylaşan Uygur, Irak’ın geri kalan yüzde 80’lik ihtiyacını ithal ettiğini aktardı. Sorunu çözmek için Irak’a giden Ticaret Bakan’ımız Ruhsar Pekcan’a net bir şey söylenmediğini söyleyen Uygur, “Irak Hükümetinin Türkiye ile olan siyasi ilişkileri ve Kuzey Irak Bölgesiyle arasındaki anlaşmazlıklar bu kararı tetikledi. Tabi dolaylı yollardan yani Suriye ve İran üzerinden yumurta geçişi oluyor. Bu şekilde kaçak geçişlerin olduğuna dair duyumlar alıyoruz. Irak’ta 25-26 dolara satılan bir kutu koli yumurta şuan 40-45 dolara satılıyor. Şu an Türkiye’deki üretici zarar ediyor. Irak’taki halk ise 25 dolara aldığı yumurtayı 45 dolara alıyor. Aradaki bu farkta birilerinin cebine gidiyor. Halkın cebinden fazladan çıkan 20 dolar kaçakçılara gidiyor” diye ekledi.