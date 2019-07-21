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"Irak'ın yumurta ithalat yasağını İran ihlal etti" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 16:17 | Son Güncelleme

"Irak'ın yumurta ithalat yasağını İran ihlal etti" iddiası

ERBİL (AA) - İran'ın, Irak merkezi hükümetinin yumurta ithalatını yasaklayan kararına rağmen yumurta ihracatını sürdürdüğü iddia edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'ndeki Goran Hareketi Grup Başkanvekili Ali Heme Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın Süleymaniye vilayetindeki Başmak Sınır Kapısı üzerinden bir müddet önce İran'dan yüklü miktarda yumurta taşıyan tırların giriş yaptığını söyledi.

Tırların yasağı ihlal etmesi üzerine inceleme başlattıklarını belirten Salih, "İran'dan Irak'a yumurtanın nasıl geldiğine dair elimde resmi belgeler var. Belgelere göre yük taşıyan tırların Irak'ı üzerinden transit geçerek Suriye gideceği belirtiliyor." dedi.

"Sınırdan bu bahaneyle çok sayıda yumurta Irak'a ihraç edildi." diyen Salih, "Benim gözlemlediğim bu tırların transit geçişle hiçbir alakası yok" görüşünü savundu.

Yumurtanın ithal yasağının ihlal edilmesinde Irak merkezi hükümetinin sorumlu olmadığını da vurgulayan Salih, bu işin arkasında sınır kapısı yetkilileriyle eski IKBY Bakanı Rebaz Hamlan'ın yer aldığını iddia etti.

- "Önceden Türkiye Irak pazarını elinde tutuyordu"

Irak merkezi hükümeti, geçen haziran ayında yerel üreticiye destek çıkmak amacıyla yumurta ithalatını tamamen durdurma kararı almıştı. İthal yasağından önce Türkiye, Irak'taki yumurta sektöründe önemli bir pazarı elinde tutuyordu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Irak pazarında yaşanan sorunlara ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Iraklı Bakanla temastayız. Her ülkenin de yerli üreticisini destekleme stratejileri var. Önlemlerin geçici olduğunu söylüyorlar ancak bizim üreticilerimizin o geçici önlemi bekleyecek tahammülü yok. Dondurma, meyve suyu ile başladı, arkasından makarna, şehriye ile devam etti. Onun için Iraklı Bakan ile yazıştık. 60 günde de o devreye girecek ama bizim en büyük ihracatımız yumurta ve kanatlı ette. 306 milyon dolar yumurta, 324 milyon dolar da kanatlı et ihracatımız var. Sadece bu ikisi toplamda 625 milyon doları geçiyor."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatının yüzde 85'inin Irak'a yapıldığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN yumurta

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