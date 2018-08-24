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Irak'ın Zap bölgesine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 08:58 | Son Güncelleme

Irak'ın Zap bölgesine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine ve sınır karakollarına saldırı hazırlığındaki üç terörist etkisiz hale getirildi.


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