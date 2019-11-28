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Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Irak'ın Zikar kentindeki gösterilerde 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Zikar emniyeti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zikar vilayetinin merkezi En-Nasıriyye kentinde güvenlik güçleri, sabah saatlerinde 4 gündür araç trafiğine kapalı olan Nasr ve Zeytun köprülerinde kontrolü sağlamak için göstericilere müdahale etti.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında yaşanan arbedede 2 gösterici yaşamını yitirdi, 33 gösterici yaralandı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerine ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Nasıriyye Zikar

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