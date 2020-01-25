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Irak'ın Zikar vilayetinde 3 gösterici öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

Irak'ın Zikar vilayetinde 3 gösterici öldü

ZİKAR (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan arbedede 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye kentinde bulunan El-Fehd Köprüsü'ndeki göstericileri dağıtmak için ateş açtı.

Olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdiği kaydedildi.

Iraklı göstericiler pazartesi gününden bu yana gösterilerine ivme kazandırmış, bu bağlamda Bağdat başta olmak üzere pek çok vilayette üniversite, okul, hükümet kurumları ve ana yolları kapatmıştı.

Güvenlik güçleri ise Bağdat, Basra ve diğer vilayetlerde gösterilerin yapıldığı meydanlara güç kullanarak müdahale ediyor.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet halen kurulamadı. Bağdat'ta dün Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için geniş çaplı gösteri düzenlenmişti. Gösteriye Haşdi Şabi taraftarları da katılmıştı.

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ırak Zikar

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