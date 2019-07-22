Irak’ın zorlu yaşamını omuzlayan kadın kerpiç işçileri

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Eşlerini ya da babalarını şiddet olaylarında kaybeden Iraklı kadınlar, kimseye muhtaç olmamak için zor şartlar altında kerpiç fabrikasında çalışıyor.

Başkent Bağdat'ın doğusundaki Nehravan bölgesinde onlarca kadın, buradaki kerpiç yapımı fabrikasında, az bir ücretle uzun saatler çalışıyor.

Hayatın tüm yükünü omuzlarında hisseden kadınlar, kerpiç işçiliğinin zorluğundan yakınsa da çoğu eşini veya babasını terör ve iç savaş gibi çeşitli şiddet olaylarında kaybettiği için bu işte çalışmaya mecbur.

Nehravan'daki çöl bir alanda kurulu fabrikada çalışan kadınlar, yazın 50 derecenin üstüne çıkan hava sıcaklığıyla da mücadele ediyor. Kadın işçiler, güneşin etkilerinden korunmak için yalnızca gözlerini açıkta bırakacak şekilde giyiniyor.

Irak toplumunda kadınların ağır şartlarda çalışması hoş görülmese de ülkedeki terör yıkımı ve devletin topluma karşı ihmalinin neden olduğu ekonomik sıkıntılar, bu kadınları kerpiç işçiliği gibi zor alanlarda çalışmaya itiyor.

- "Dilenmekten iyidir"