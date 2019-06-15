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Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 16:39 | Son Güncelleme

AKSARAY'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobili takla attı.

Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobili takla attı. Kazada Iraklı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 49'uncu kilometresinde meydana geldi. Raad Yousıf Younus Al Sammarr (31) idaresendeki GG ZC 112 Almanya plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti. Kazada, otomobil sürücüsü Sammarr ve yanında bulunan Raad Hıkmat İsmail Al Sammarraıe (48), Rana Ali Husseın (41), Nora Raad Hıkmat Al Sammarraıe (4), Jasmin Raha Hıkmet Sammarraıe (2) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Iraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralıIraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralıIraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralıIraklı ailenin otomobili takla attı: 5 yaralı

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