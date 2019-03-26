HABER

Iraklı bakandan "Ülkede sel riski yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal el-Adili: "Ülkede geçen haftadan beri yağan şiddetli yağmurların, Bağdat ve diğer bölgelerde sel felaketine yol açacağı iddiaları asılsızdır. Musul Barajı 10 milyar metreküp ve bataklıklar da (güneyde) milyarlarca metreküp su tutma kapasitesine sahip"

BAĞDAT (AA) - Irak Su Kaynakları Bakanı Cemal el-Adili, bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle başkent Bağdat ile ülkenin güney kesimlerinde sel riski bulunduğu iddialarını yalanladı.

Adili, Bağdat'taki bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Bağdat ve özellikle ülkenin güney kesimlerinde son günlerde etkili olan yağışların sel felaketine yol açacağı şeklindeki haberlere ilişkin, "Ülkede geçen haftadan beri yağan şiddetli yağmurların, Bağdat ve diğer bölgelerde sel felaketine yol açacağı iddiaları asılsızdır." dedi.

Irak'ın tüm kentlerinde yağmur suyunu muhafaza edebilecek baraj ve alt yapıların bulunduğunu söyleyen Adili, "Musul Barajı 10 milyar metreküp ve bataklıklar da (güneyde) milyarlarca metreküp su tutma kapasitesine sahip." diye konuştu.

- İran'da yaşanabilecek muhtemel selin Irak'a etkisi

Kışın yağan yoğun yağmurlar sayesinde Irak'ın bu ve gelecek yaz su sıkıntısı çekmeyeceğini söyleyen Adili, bu yıl yaklaşık 32 milyar metreküp su tuttuklarını kaydetti.

Adili, İran'da yaşanacak muhtemel bir selden Irak'ın olumsuz etkilenip etkilenmeyeceğine ilişkin bir soruya ise "İran'la bu konuda koordinasyonumuz ne yazık ki zayıf ancak orada bir sel meydana gelmesi de olası. Biz, oradan gelecek suları da tutma kapasitesine sahibiz." yanıtını verdi.

Ülkede son günlerde şiddetini artıran yağışların Bağdat ve ülkenin güney kesimlerinde sel felaketine yol açacağı iddia edilmişti.

Irak Meclisindeki Basra milletvekilleri de 3 gün önce şiddetli yağışlar sonucu yaşanacak olası bir sel felaketine karşı hükümeti uyarmış ve derhal gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunmuştu.

Irak'ın güneyindeki petrol kenti Basra'da, 12 Mart'ta suları tutmak için daha önce yapılan iki toprak setin, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle aşınarak çökmesi sonucu 40 bin dönüm tarım arazisi su altında kalmıştı.

Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi Farklılıklarımız hiç bu kadar güzel olmamıştı! İşte genetiği benzersiz kılan 15 kişi
Cudi’de yaralanan asker şehit olduCudi’de yaralanan asker şehit oldu
Çocuklarının gözü önünde yaptı! VahşetÇocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şiddetli yağış ırak sel

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti, yine de vazgeçmedi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti ama...

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.