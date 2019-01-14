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Iraklı çaycı, yolda bulduğu 15 bin TL'yi sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 14:47 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.

Iraklı çaycı, yolda bulduğu 15 bin TL'yi sahibine teslim etti

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.
Kent merkezinde bir çay ocağında garson olarak çalışan Irak uyruklu Yusuf Karlangöz, bir hafta önce akşam saatlerinde yolda yürüken poşet içinde 15 bin TL buldu. Karlangöz, paranın sahibini araştırdı ancak bir sonuç alamadı. Cuma namazı kılmak için gittiği Nur Camii'nde İmam Murathan Önder'e durumu anlatarak, cemaate bu yönde bilgi vermesini istedi. Önder de cemaate yol üzerinde bir miktar para bulunduğunu ve sahibinin arandığını bildirdi. Namaz için gelen bir kişi parayı kaybettiğini bildiği arkadaşı Sezai A.'ya haber verdi. Otomobil galerisi işletmecisi olan Sezai A., önce camiye gidip, imamdan bilgi aldı ardından da çay ocağında Yusuf Karlangöz ile buluştu.Yusuf Karlangöz, parayı nerede, ne zaman kaybettiği yönünde sorular sorduğu Sezai A.'ya doğru cevaplar alması üzerine parayı teslim etti

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