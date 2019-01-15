HABER

Iraklı çaycı, yolda bulduğu 15 bin TL'yi sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.

KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Iraklı Yusuf Karlangöz (40), 1 hafta önce yolda yürüken poşet içinde bulduğu 15 bin TL'nin sahibini, imam Murathan Önder'in cuma namazında cemaate durumu bildirmesiyle bulup, teslim etti.

Kent merkezinde bir çay ocağında garson olarak çalışan Irak uyruklu Yusuf Karlangöz, bir hafta önce akşam saatlerinde yolda yürüken poşet içinde 15 bin TL buldu. Karlangöz, paranın sahibini araştırdı ancak bir sonuç alamadı. Cuma namazı kılmak için gittiği Nur Camii'nde İmam Murathan Önder'e durumu anlatarak, cemaate bu yönde bilgi vermesini istedi. Önder de cemaate yol üzerinde bir miktar para bulunduğunu ve sahibinin arandığını bildirdi. Namaz için gelen bir kişi parayı kaybettiğini bildiği arkadaşı Sezai A.'ya haber verdi. Otomobil galerisi işletmecisi olan Sezai A., önce camiye gidip, imamdan bilgi aldı ardından da çay ocağında Yusuf Karlangöz ile buluştu.Yusuf Karlangöz, parayı nerede, ne zaman kaybettiği yönünde sorular sorduğu Sezai A.'ya doğru cevaplar alması üzerine parayı teslim etti

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
14 Kasım On numara çekiliş sonuçları14 Kasım On numara çekiliş sonuçları
Silivri'de Belde Taksicilerinden Ukome'ye ve kendilerine kesilen cezaya tepkiSilivri'de Belde Taksicilerinden Ukome'ye ve kendilerine kesilen cezaya tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Süper Lig ekibinden 3 transfer birden!

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

14 Kasım On numara çekiliş sonuçları

Ankara'da faciadan dönüldü! Özel halk otobüsü kül oldu

Faciadan dönüldü! Görenler inanamadı

31 Mart yerel seçimi öncesi son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Kuşadası Körfezi’nde 8 saat içinde 13 deprem

Beşik gibi sallanıyor! 8 saatte 13 deprem

İstanbul Zekeriyaköy’de doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar

Doktorun yolunu kesip dehşeti yaşattılar!

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

Trump'ın mesajlarından sonra ilk temas! Erdoğan ile kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.