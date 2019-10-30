Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Hafta sonunda İdlib'de düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğü duyurulan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin akrabası Muhammed Ali Sacid, El Arabiya televizyonuna konuştu.

IŞİD, bölgede etkin olduğu dönemde petrol satışı, vergi toplama ve yağmalama gibi faaliyetlerden çok büyük miktardaki maddi kaynak elde etmişti.

Militanların gücünü kaybetmesinin ardından bu kaynaklara ne olduğunu anlatan Sacid, kendisinin ve diğer üst düzey IŞİD yöneticilerinin 25 milyon dolar değerindeki altın, gümüş ve parayı çöle gömdüğünü belirtti.

Sacid, yeraltına gizledikleri gömünün büyük bölümünün yerel çobanlar tarafından bulunarak yağmalandığını ifade etti.

'BAĞDADİ OPERASYONU GÖRMEDİ'

Bu arada Sacid, Bağdadi'nin yüksek güvenlik önlemleri aldığı için kendisine yönelik bir operasyon düzenleneceğini göremediğini anlattı.

Sacid, "Yeraltında 8 metre yüksekliğinde, 5-6 metre genişliğinde bir tünelde yaşıyordu. Kütüphanesi, dini kitapları ve Kuran-ı Kerim vardı. Saklanma durumu iyiydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

"Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir köpek ve bir korkak gibi öldü" diyen Trump, operasyon için Rusya, Türkiye, Suriye ve Irak'a da teşekkür etmişti.

