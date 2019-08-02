Iraklı diplomatın cüzdanı sosyal medya desteğiyle bulundu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) GÖREV yaptığı Fransa’dan ülkesine dönmeden önce İstanbul’a gelen Iraklı diplomatın parkta düşürdüğü içerisinde para ve fotoğrafı bulunan cüzdanı, sosyal medyadaki paylaşımlar sayesinde kısa sürede bulundu.

Avcılar’daki Atatürk Parkı’nda saat 22.30 sıralarında dolaşan Polat Zengin, yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanda ABD doları, euro ve Irak dinarından oluşan paraları gören Zengin, ilçede yabancılara yönelik emlak, turizm ve sigorta hizmeti veren babası Beşir Zengin’i arayarak ne yapabileceğini sordu. Zengin de "Bu şahsın cüzdanını Avcılar Merkezde bulduk. İçinde yüklü miktarda para var tanıyan varsa bize bildirsin lütfen" yazısı ile sosyal medyada paylaştı, oğluna da cüzdanı Avcılar Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi’ne teslim ettirdi. Ayrıca Whatsapp’taki Iraklı müşterilere ait grupta da benzer paylaşım yapıldı. Zengin, cüzdanda bulunan Irak'taki bir şirketin telefonuna onun fotoğrafını gönderdi. Zengin, şirketten gelen olumlu yanıt üzerine bu kişinin yurt dışındaki telefonuna sesli mesaj bırakarak kaybolan cüzdanının kendisinde olduğunu bildirdi ancak cüzdan sahibi bu hattı Türkiye’de bulunduğu ve kullanmadığı için kendisine ulaşılamadı.