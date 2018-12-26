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Iraklı elektronik mühendisi DEAŞ'dan kaçtığı Adıyaman'da hurdacılık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:43 | Son Güncelleme

IRAK'tan terör örgütü DEAŞ'ın baskılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan elektronik mühendisi Mustafa Elhamdi (30), annesi ile beraber yerleştiği Adıyaman'da geçimini hurda ve çöpten topladığı atık kağıtları satarak sağlıyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- IRAK'tan terör örgütü DEAŞ'ın baskılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan elektronik mühendisi Mustafa Elhamdi (30), annesi ile beraber yerleştiği Adıyaman'da geçimini hurda ve çöpten topladığı atık kağıtları satarak sağlıyor. Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından başlayan iç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığından elektronik mühendisi Mustafa Elhamdi, Adıyaman'da hurda toplayarak geçimini sağlıyor. Annesiyle beraber yaşadığı kentte çöplerden topladığı hurda, kağıt, plastik eşyaları satarak geçinen Mustafa Elhamdi, 2015 yılında Adıyaman'a yerleştiğini belirterek şunları söyledi: "Irak'ta Saddam'dan sonra 2003 yılından bu yana savaş ortamı var. Orda insan duygusu kalmadı. İnsanlar öldürülüyor. İçerde mafyalar var. İnsan insanı öldürüyor. Irak'ta düzen kalmadı. En son buraya gelmeden önce DEAŞ geldi. Altı ay onların hükmünün altında kaldık. Hükümet saldırıyor onlar saldırıyor. Kimsenin umurunda değil. Millet ölüyor. Onlara bir şey olmuyor. Kaçarak buraya geldik. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan o bize kapılarını açtı. DEAŞ bizi çok ezdi. Aç kaldık, susuz kaldık. Bizden çok insan öldürdüler. Çoğu da kayıp oldu. DEAŞ zorla bizimle savaşacaksınız dedi. Akrabalarımızdan çok kişi öldürüldü. Ben elektronik mühendisim. Şimdi çok şükür burada geçimimi çöplerden topladığım plastik, kâğıt ve metal parçalarını satarak sağlıyorum." 'SABAH ASKER, AKŞAM DEAŞ' Sabah askerler ile akşam olduğunda ise DEAŞ ile karşılaştıklarını belirten Elhamdi, "Irak'ta sabah kalktığımızda sağımız solumuz hep asker doluyor akşam olunca da DEAŞ geliyor. Akşam DEAŞ öldürüyor sabah ise Irak hükümeti topluyor. Sonra köyümüzü bombaladılar. Sonra eşyalarımızı alamadan kaçtık. Biz sadece kendimizi kurtarmanın peşine düştük" dedi. 'SAVAŞIN ORTASINDA KALDIK' DEAŞ nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ve sonrasında füze saldırılarıyla evlerinden kaçmaya başladıklarını aktaran Elhamdi, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Savaşın ortasında kaldığımız çok zamanlar oldu. Füzeler düşmeye başladı. DEAŞ hemen oradan kaçmaya başladı. Biz de ölmemek için evden çıkıp kaçmaya başladık. Köy halkı da bizimle beraber kaçmaya başladı. Musul'a ulaştık daha sonra Suriye'ye oradan da Türkiye'ye geçtik. Irak ve Türkiye arasında çok fark var. Türkiye'de insan duygusu var. Her şey burada var. Türkiye'de kural var, kanun var. Ama bizim orda ne kanun var, ne insanın düzeni var, yani orada insanın kıymeti yok."

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