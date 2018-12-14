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Iraklı emlakçıyı öldüren 3 Suriyeli'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 14:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Iraklı emlakçı Mehdi Saleh'i ellerini arkadan bağlayıp, boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 3 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Iraklı emlakçıyı öldüren 3 Suriyeli'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Iraklı emlakçı Mehdi Saleh'i ellerini arkadan bağlayıp, boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 3 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.
8 Aralık 2016'da merkez Kocasinan ilçesi Fatih Mahallesi Kanal Caddesi Kısmet Apartmanı'nda yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti:
Suriye uyruklu Ali Osman (20), Ali Nepal (19) ve Halil İbrahim(26), Irak uyruklu emlakçı Mehdi Saleh'e(53) ait ofisteki kasada bulunan parayı almak için plan yaptı. 3 Suriyeli, Iraklı Saleh'in evine gitti. Ellerini arkadan bağladıktan sonra iple boğarak, öldürdü. Emlakçının kasa anahtarını alıp, ofise giden şüpheliler, 3 kez denemelerine rağmen kasayı açamadı. Bunun üzerine kaçtı. Polis bir ihbar üzerine emlakçının evinde cesedini buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda da Saher Soluman , Ali Osman, Ali Nepal ve Halil İbrahim gözaltına alındı.Saher Soluman, Ali Osman, Ali Nepal tutuklanırken, Halil İbrahim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında karar çıktı. Karar duruşmasında tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulunurken, Halil İbrahim ise gelmedi. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklardan Ali Nepal, "Durumumuz iyi değildi. Hırsızlık amacıyla gitmiştik. Öldüğünü bilmiyorduk. Bilseydim Suriye'ye kaçardım. Çok pişmanım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Saher Soluman, Ali Osman ve Ali Nepal'i, 'Kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme duruşmalara katılmayan, firari sanık Halil İbrahim'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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Iraklı emlakçıyı öldüren 3 Suriyeli'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapisIraklı emlakçıyı öldüren 3 Suriyeli'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapisIraklı emlakçıyı öldüren 3 Suriyeli'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapisIraklı emlakçıyı öldüren 3 Suriyeli'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

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