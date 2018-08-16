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Iraklı emniyet müdürünü kaçıranlara 29'ar yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

 TRABZON’da Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’u kaçırıp, ailesine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafını göndererek 2,5 milyon dolar fidye isteyen Iraklı 3 şüpheliden her biri hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı yağma' suçlamasıyla 14 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da Iraklı Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood’u kaçırıp, ailesine elleri ve gözleri bağlı fotoğrafını göndererek 2,5 milyon dolar fidye isteyen Iraklı 3 şüpheliden her biri hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı yağma' suçlamasıyla 14 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

​Olay, 22 Mayıs'ta meydana geldi. Irak'ın El Anbar şehrinin Emniyet Müdürü Naeemab Abdulmohsin Omar Al Kaood, 3 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar, emniyet müdürünün elleri ve gözleri bağlı fotoğraf ve videosunu çekip ailesine göndererek, 2,5 milyon dolar fidye istedi. Şüpheliler, fidyenin verilmemesi halinde Al Kaood'u öldüreceklerini söyledi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan uçakla gelen Al Kaood'un Söğütlü Mahallesi'ndeki bir evde tutulduğunu saptadı. Ekipler, Özel Harekât polislerinin de desteğiyle baskın düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu Faysal Alhusein (32), Nafe Mohammad Matar Ramadhan (33), Noah Mahmood Olaiwi’i (36) etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Tutuklanan 3 şüpheli hakkında savcılık, soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırlayarak Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı yağma' suçlamasıyla her şüpheli için 14 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Iraklı emniyet müdürünün kaçırılması olayında etkin rol aldığı saptanan E.Ö. adlı şüphelinin de arandığı belirtildi.

POLİSE SARILARAK AĞLAMIŞTI

Şüphelilerin fidye istedikleri Iraklı emniyet müdürünün ailesine video görüntüsü de attıkları ortaya çıkmıştı. Kaçırıldığı evin banyosunda kayda alınan görüntülere, elleri ve gözleri bağlı olan Iraklı emniyet müdürünün bırakılmasını istemesi yansımıştı. Kaçırılan Iraklı emniyet müdürü Al Kaood, operasyonla kendisini kurtaran polislere de sarılarak gözyaşlarına boğulmuştu.

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