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Iraklı gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 22,6

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

Iraklı gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 22,6

BAĞDAT (AA) - Irak Planlama Bakanlığı, ülkenin genç nüfusundaki işsizlik oranının yüzde 22,6 olduğunu açıkladı.

Bakanlığa bağlı Merkezi İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Irak'taki 15 ila 29 yaşlarındaki gençler arasında işsizlik oranı yüzde 22,6 olduğu ifade edilirken, bu oranın yüzde 56,3'ünü kadınların oluşturduğu belirtiliyor.

Raporda gençlerin iş gücüne katılım oranının yüzde 36,1 olduğu kaydedildi.

Uluslararası Para Fonu, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada, Iraklı gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 40'tan fazla olduğunu belirtmişti.

Irak hükümetinin verilerine göre, ülkedeki genel işsizlik oranının yüzde 23'ten fazla. Hükümet kaynakları, bu rakamın, 2014'ten önce yüzde 19 olduğuna işaret ederek, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ülkenin yaklaşık üçte birini ele geçirmesinin ardından işsizlik oranının ciddi şekilde yükseldiğini ifade ediyor.

Kalkınma ve Planlama Bakanlığı tarafından geçen aralık ayının sonunda yayımlanan son istatistiklere göre, ülkenin nüfusu 37 milyona ulaştı.

Irak'ın güneyi, kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla geçen temmuz ayının başından bu yana düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Söz konusu gösterilerin son günlerde hız kaybettiği ifade ediliyor.

Hükümet, geçen haftalarda, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için bazı projelerin uygulanacağı vaadinde bulunurken, göstericiler, icraatların talepleriyle uyumlu olmadığını kaydediyor.

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Anahtar Kelimeler:
bakanlığı ırak işsizlik

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