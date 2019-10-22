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Iraklı general terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Iraklı general terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında öldü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın güvenlik güçlerini hedef alan saldırısında bir general hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Yasin el-Yasiri, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada DEAŞ'ın Salahaddin vilayetine bağlı Samarra bölgesinde güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Yasiri, saldırıda Polis Teşkilatı 4'üncü Tugay Komutanı General Ali el-Lami'nin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Irak yönetimi, 2017 yılında DEAŞ'ı tamamen yendiğini açıklasa da örgüt zaman zaman ülkenin farklı yerlerinde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırılarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

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