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Iraklı göstericiler 9 vilayette yolları trafiğe kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Iraklı göstericiler 9 vilayette yolları trafiğe kapattı

BAĞDAT (AA) - Irak'taki hükümet karşıtı göstericiler, başta Bağdat olmak üzere 9 vilayette ana yolları trafiğe kapatarak eylemlerini sürdürüyor.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana bağımsız bir başbakan öncülüğünde geçici hükümet kurulmasını isteyen göstericiler, sokakları terk etmiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, göstericiler başkent Bağdat başta olmak üzere çoğunlukta Şiilerin yaşadığı güneydeki Babil, Kerbela, Necef, Meysan, Musenna, Divaniye, Zikar ve Basra vilayetlerinde ana yolları trafiğe kapatıp lastik yaktı.

Yolların kapanmasıyla hayatın adeta felç olduğu vilayetlerde memurların büyük bölümü de işbaşı yapamadı.

Göstericiler ülkenin ekonomik damarı olan Basra vilayetindeki Um Kasr Limanı ile petrol yataklarına giden yolları da trafiğe kapattı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet halen kurulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak yol kapatma eylemleri

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