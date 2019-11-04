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Iraklı göstericiler, İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 01:55 | Son Güncelleme

Iraklı göstericiler, İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açtı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta çok sayıda gösterici, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu binasında Irak bayrağı açtı.

AA muhabirine konuşan Kerbela'daki göstericilerden Hüseyin en-Nasiri, yüzlerce kişinin Kerbela'daki İran Konsolosluğu önünde toplandığını ve tel örgülerden içeri girerek binanın girişinde Irak bayrağı açtığını söyledi.

Göstericilerin, binanın içine girmediğini ancak İranlı diplomatların Kerbela'yı terk etmelerini isteyen sloganlar attıklarını ve binayı taşladıklarını ifade etti.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde ise göstericiler, Bakanlar Konseyi Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi'nin inşaat halindeki evini ateşe verdi.

Zikar polisinden bir kaynaktan alınan bilgiye göre göstericiler, Gazzi'nin Eş-Şatra ilçesinde inşaat halindeki evini ateşe verdi. Söz konusu kaynak, göstericilerin dağıtılması için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldığını kaydetti.

- Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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