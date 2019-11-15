HABER

Iraklı göstericiler ülkenin en önemli limanına giden yolları kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde göstericiler, ülkenin en büyük limanı Um Kasr'a giden ana yolları trafiğe kapattı.

Iraklı göstericiler ülkenin en önemli limanına giden yolları kapattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Basra'daki Um Kasr Limanı'na giden tüm ana yolları trafiğe kapatan onlarca gösterici, yük taşıyan tırların geçişine de izin vermedi.

Irak'ın denize kıyısı olan tek vilayeti konumundaki Basra'da bulunan Um Kasr Limanı, başta petrol olmak üzere Iraklıların her türlü ihtiyacının temini için kullanılan önemli bir gümrük kapısı olma özelliği taşıyor.

Ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle söz konusu liman bir süre önce de yine kapalı kalmıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Abdulkerim Halef, 6 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkede devam eden hükümet karşıtı gösterilerin ekonomiye zararının 6 milyar doları aştığını ifade etmişti.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.

KAYNAK: AA

PARTNERÜnlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz! Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz!
Sütaş fabrikasında ineklerin gübresinden biriken metan gazı yanmışSütaş fabrikasında ineklerin gübresinden biriken metan gazı yanmış
3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı3,5 yıl sonra eşinden boşanmasını bando eşliğinde kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basra ırak Um Kasr

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya’da sular durulmuyor

Bolivya’da sular durulmuyor

Rusya, Kırım’da S-400’lerle tatbikat gerçekleştirdi

Rusya, Kırım’da S-400’lerle tatbikat gerçekleştirdi

Hong Kong'daki gösterilerde 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

Hong Kong'daki gösterilerde 70 yaşındaki temizlik işçisi öldü

İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor

İsrail ateşkese rağmen Gazze’yi vurmaya devam ediyor

Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

Trump Erdoğan'a Serkan Gölge için teşekkür etti!

Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı

Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.