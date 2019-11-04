Iraklı göstericilerin hedefindeki Başbakan Abdulmehdi istifa etmemekte direniyor

İSTANBUL (AA) İDRİS OKUDUCU / RAİD EL HAMİD - Irak'ta bir aydan uzun süredir devam eden gösterilerde Başbakan Adil Abdulmehdi'nin de Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri gibi istifa etmesi isteniyor. Ancak Abdulmehdi'nin bağımsız bir politikacı olması ve İran'a yakın siyasi partilerle Kürtlerden destek alması elini güçlendiriyor.

Irak ve Lübnan'daki meydanlar geçen aydan bu yana hükümet karşıtı büyük kitlesel gösterilere ev sahipliği yapıyor. Her iki ülkede de sokaklara çıkan protestocular, benzer talepleri dile getiriyor. Ellerinde bayraklarla ülkelerindeki meydanları dolduran vatandaşlar, başta yolsuzlukla mücadele, hükümetin istifası, siyasi sistemde reform, temel hizmetlerin iyileştirilmesi ve işsizlik sorununun giderilmesini istiyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentlerindeki gösteriler 1 Ekim'de başladı. Lübnan'da ise halk 17 Ekim'de sokaklara çıktı.

Meydanlardan yükselen seslere kayıtsız kalamayan her iki ülkenin başbakanları, bir dizi reform kararı alarak eylemcileri kısa süreli de olsa ikna yoluna gitti.