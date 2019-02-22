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Iraklı güçler DEAŞ'a karşı Suriye sınırında alarmda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Iraklı güçler DEAŞ'a karşı Suriye sınırında alarmda

İSTANBUL (AA) - Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'den Irak'a muhtemel sızmalarına karşın tüm güvenlik birimlerinin sınır hattında teyakkuzda olduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Irak-Suriye sınır bölgesinde meydana gelen son gelişmeleri ve ülkenin iç güvenliğine olası etkilerini yakından gözlemlediği ifade edildi.

Açıklamada, DEAŞ militanlarının münferit şekilde Irak'a sızmalarının önlenmesi ve güvenlik güçlerini hedef almamaları için sınır bölgesindeki tüm askeri güçlerin alarmda olduğu kaydedildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı da yayımladığı başka bir yazılı açıklamada, Suriye topraklarından gelen Iraklı sığınmacıların göç ve göçmenler bakanlığının dayanışmasıyla kontrollü bir şekilde ülkeye alındıkları belirtildi.

Terör örgütü YPG/PKK, geçen hafta Fırat Nehri'nin doğusunda DEAŞ'ın elindeki son yerleşim yeri Bagoz kasabasında kontrolü ele geçirmişti.

Bağdat yönetimi, Bagoz'un Irak sınırına yakın bir bölgede yer alması ve teröristlerin sığınmacı görünümünde ülkenin iç kesimlerine sızıp yeni bir güvenlik tehdidi oluşturmasından endişeleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

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