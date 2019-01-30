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Iraklı hasta, Türkiye’de sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 19:40 | Son Güncelleme

Kalp kapakçıkları çalışmayan Iraklı Sameer Hasan Al-Altahhan, doktorunun tavsiyesi üzerine Türkiye’ye gelerek, TAVI denilen kapalı kalp kapağı değişim yöntemiyle sağlığına kavuştu.Irak’ın Bağdat kentinde yaşayan 75 yaşındaki Sameer Hasan Al-Altahhan, gündelik işlerini yaparken yorgunluk hissetmeye başlayınca hastaneye gitti.

Kalp kapakçıkları çalışmayan Iraklı Sameer Hasan Al-Altahhan, doktorunun tavsiyesi üzerine Türkiye’ye gelerek, TAVI denilen kapalı kalp kapağı değişim yöntemiyle sağlığına kavuştu.
Irak’ın Bağdat kentinde yaşayan 75 yaşındaki Sameer Hasan Al-Altahhan, gündelik işlerini yaparken yorgunluk hissetmeye başlayınca hastaneye gitti. Burada doktorlar Al-Altahhan’ın kalbinin 3 kapakçığının çalışmadığını tespit etti. Daha sonra ameliyat için araştırma yapan Al-Altahhan, Türkiye’de kapalı kalp kapağı değişim yöntemi olan TAVI (Transaortik Kapak İmplantasyonu) işleminin gerçekleştirilebildiğini öğrendi. Irak’taki doktorunun önerisiyle Türkiye’ye gelen Al-Altahhan, Acıbadem Adana Hastanesi’ne başvurdu.
Aort darlığı tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan TAVI işlemiyle Al-Altahhan’ın göğsü açılmadan, kalbi durdurulmadan, kasıktan girilerek kateter aracılığı ile aort kapak değişimi sağlandı. Ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini söyleyen Al-Altahhan, ameliyatını gerçekleştiren Acıbadem Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Turan Sezgin’e ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.
TAVI yöntemi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Sezgin, aort kapak darlıklarında esas tedavinin cerrahi kapak değişimi olduğunu belirterek, "TAVI işlemi orta ve yüksek riskli hastalara uygulanan bir yöntemdir. Hasta Al-Altahhan, kapak cerrahisi için düşük riskli bir hastaydı. İsteği doğrultusunda da TAVI işlemi yapıldı. Şu anda düşük riskli hastalarda sonuçlanmış bir çalışma yok fakat beklenti, aport kapak değişiminin artık TAVI yöntemiyle risk skalasında cerrahi yerine uygulanmasıdır. Biz şimdi hastanın isteği olmazsa, orta ve yüksek riskli grupta uygulamaktayız" şeklinde konuştu.
Yaklaşık 1 saat kadar kısa bir sürede gerçekleştirilen ameliyatın başarıyla sona erdiğini belirten Prof. Dr. Sezgin, "Anjiyografi ünitesinde yapılan bir prosedürle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Önce hastanın ölçümleri alınarak, hangi kapağın uygun olduğu bizim ’Hearth Team’ (Kalp Takımı) dediğimiz içerisinde kalp damar cerrahları, kardiyologlar ve anestezistlerin bulunduğu multidisipliner bir ekiple kararlaştırıldı. Hasta anestezi aldı. Daha sonra kalp damar cerrahlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir ameliyat oldu. Hastamız eski sağlığına kavuştuğu için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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