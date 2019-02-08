Iraklı hastanın kistle kaplı 11 kiloluk böbreği alındı

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Levent Saydam, nadir bir vakayla karşılaştıklarını belirterek "Bu kadar büyük bir kitleyi, bu kadar uzun süre taşıması daha da nadiren karşılaştığımız bir durum. Dünyada nadir olgular arasında sayılabilir. Hastamızdan gerekli onay alındıktan sonra acaba bir uluslararası yayına konu olabilir mi, onunla ilgili de çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Erbil'de yaşayan 10 çocuk annesi Zhian Saber Sadeq, karın bölgesinde şişlik ve ağrı gibi şikayetleri olmasına rağmen uzun süre doktora gitmedi. 5 yıllık süreç sonunda şikayetleri dayanılmaz hali gelince Erbil'deki bir sağlık merkezine başvuran Sadeq'e teşhis konulamadı.

Hastanın çıkan kitle ve kitlenin yol açtığı dolaşım yetersizlikleri nedeniyle biriken sıvılarla kilosunun yaklaşık dörtte birini kaybettiğini ifade eden Saydam, "Ortalama 60-70 kiloluk bir insan vücudunun yaklaşık dörtte birinin bir kitle tarafından işgal edildiğini düşünün, bu alındıktan sonraki vücuda sağlayacağı rahatlamayı düşünün." dedi

Prof. Dr. Saydam, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya itibarıyla sağlık turizmi açısından da tercih edildiğini vurgulayarak, "Türkiye, gerek sahip olduğu insan birikimi, teknoloji birikimi ve eşsiz coğrafi lokasyonu itibarıyla bu coğrafyadaki hastaların tedavisi için son derece önemli bir merkez ve giderek daha fazla öyle bir merkez olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kitleyi ameliyat sahasından kucağıma alarak çıkardım"

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu da ameliyat sürecine ilişkin şöyle konuştu:

"Hasta geçen hafta bize geldiğinde batın içinde büyük bir kitlesi olduğunu gördük. Geldiği memleketinde zaten birtakım tetkikler yapılmıştı ancak o tetkikler bize yeterli gelmedi, burada biraz daha derinleştirdik. Bunun büyük bir böbrek kitlesi olduğunu ve fonksiyon göstermediğini gördük. Bunu görünce de bu kitlenin buradan çıkarılması gerekiyordu. Üroloji doktoru arkadaşımızla anestezi ekibimizle karar verdik, bu ameliyatı yapabileceğimize dair. Hastaya da risklerini anlatarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyatı yapalı 24 saat olmadı ama hastamız gayet iyi dolaşmaya başladı."