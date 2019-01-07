Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret ettiği iddiası

KUDÜS (AA) - Irak'tan 3 heyetin son bir yılda İsrail'e ayrı ayrı ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Irak'tan gelen 3 ayrı heyetin ülkeyi ziyaret ettiği öne sürüldü.

Paylaşımlarda, Iraklı heyetlerin Sünni ve Şii Müslümanlardan oluştuğuna işaret edilerek, Irak'ta etkin role sahip oldukları belirtildi.

Heyetlerin Batı Kudüs'te bulunan "Yad Vaşem" Yahudi soykırım müzesini de gezdiği bildirilen paylaşımlarda, İsrailli yetkililer ve akademisyenlerle de bir araya geldikleri kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının "bu tür girişimlere" destek verdiği vurgulandı.

Irak ile İsrail arasında herhangi bir diplomatik ilişki bulunmazken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce birçok kez Irak’ın da İran ve Suriye ile İsrail’in Orta Doğu'daki düşmanları listesinde olduğunu söylemişti.

Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Filistin ile herhangi bir diplomatik süreç gerçekleştirmeksizin Arap ülkeleriyle normalleşme sürecinin devam ettiğini belirtmişti.