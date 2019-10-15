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Iraklı Hristiyanlardan ABD'nin Barış Pınarı Harekatı karşıtlığına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Irak Hristiyan Vakfı, YPG/PKK'nın Suriye'deki Hristiyanlara yıllardır zulüm ettiğini vurgulayarak, ABD'nin Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma ve teröristlerle müzakere yapma çağrısına tepki gösterdi

Irak Hristiyan Vakfı, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki Hristiyanlara zulüm ettiğini belirterek, ABD'nin Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma ve teröristlerle müzakere yapma çağrısına karşı çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan Erbil kentinde faaliyet gösteren Irak Hristiyan Vakfı (Iraqi Christian Foundation), ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Twitter hesabından yaptığı Türkiye açıklamasına tepki gösterdi.

Vakıf, Pence'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'deki bazı kurum ve kişilere yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamasına ilişkin açıklamasına, şu ifadelerle yanıt verdi:

"Suriyeli Hristiyanlar, onları kuzeydoğu Suriye'de yıllardır bastıran Kürt-YPG Marksist-teröristlere karşı çıkıyor. Başkan Yardımcısı (Mike Pence) Suriye'deki Hristiyanlara iyilik yapmıyor. Aksine, YPG ile müzakere edilmesi fikrini destekleyerek Suriyeli Hristiyanlar için işleri daha köyü hale getiriyor."

Pence, mesajında Trump'ın Türkiye'ye Barış Pınar Harekatı'na son verilmesi, ateşkes ilan edilmesi ve YPG/PKK'lı teröristlerde müzakerelere girilmesini önerdiğini belirtmişti.

Suriye'nin üçte birini işgal eden YPG/PKK, bu alanda yaşayan Hristiyan azınlığı tehcir, suikast, özel mülklere el koyma, safına katılmaya zorlama gibi uygulamalara tabi tutuyor.

Hristiyanlardan vergi adı altında haraç toplayan teröristler, okul müfredatlarına müdahale ediyor, kendi militan ideolojisini işlemeyen okulları kapatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD hristiyanlar Suriye

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