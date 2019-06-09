Iraklı iç göçmenlerin geri dönüş yolundaki mayın engeli

BAĞDAT (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Irak'taki iç göçmenlerin, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere döşenen patlayıcılar nedeniyle evlerine dönemediğini belirtti.

BM Mayın Eylem Servisinin (UNMAS) Irak ofisi tarafından yayımlanan açıklamada, "Iraklı iç göçmenlerin DEAŞ'tan 2 yıl önce geri alınan bölgelere güvenli şekilde dönememesinin önündeki asıl sorun, enkaz altındaki mayın ve patlamamış bombalar." ifadesi kullanıldı.

UNMAS'ın Irak Program Koordinatörü Pehr Lodhammar, iç göçmenlerin güvenli ve isteyerek evlerine dönüşlerini sağlamayı hedeflediklerini ancak mayın ve bombaların yüzde 70'i enkaz altında bulunurken bu hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra yaklaşık 5 milyon 500 bin Iraklı iç göçmen statüsüne düşerek yerlerinden olmuştu.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığının verilerine göre, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere dönen iç göçmenlerin sayısı 3 milyon 100 bin civarında. Diğer iç göçmenler ise çadır kamplarda ve kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

