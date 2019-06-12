IRAKLI İŞ ADAMINI VAHŞİCE ÖLDÜREN 3 SANIĞA MÜEBBET VE 30'AR YIL HAPİS CEZASI...

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

Büyükçekmece'de iki yıl önce döviz bürosu açmak için Türkiye’ye gelen Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed'i (39) pompalı tüfekle öldüren ve ardından parçalara ayırdıkları cesedini yol kenarına attıkları iddia edilen 2'si Irak, biri Fas vatandaşı olan 3 tutuklu sanık hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 3 sanığı müebbet hapis ve 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. SANIKLAR: ADALETLİ BİR KARAR İSTİYORUZ

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 3 tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar cinayetle bağlantılarının olmadığını belirterek mahkemeden adaletli bir karar beklediklerini söyledi. "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" MÜEBBET HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaimi, Mahmood Khalaf Suleiman ve Tarık Moutii’yi “Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yine 3 sanığı "Nitelikli yağma" ve “Cebir ve tehditle alıkoyma" suçlarından toplam 30'ar yıl hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

İDDİANAME

Büyükçekmece’de 3 Temmuz 2016’da meydana gelen olay şöyle oldu: Irak vatandaşı iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed Türkiye’de döviz bürosu açmak için arkadaşı Ahmed Mohammed Saleh Saleh’ten yardım istedi. Saleh de yaptığı araştırmalar sonucunda Irak vatandaşı Farok Abdullah Hmod Al Dulaimi ile telefonda görüştü. Dulaimi de “Türkiye’de size yardımcı olacağımö diyerek Mohammed ve Saleh’i Türkiye’ye davet etti. 26 Haziran 2016'da davet üzerine Türkiye'ye gelen Mohammed ve Saleh, Aksaray'da Farok Abdullah Hmod Al Dulaimi ile görüştü. Dulaimi, döviz bürosu açılması konusunda yine Irak vatandaşı olan Mahmood Khalaf Sulaiman Sulaiman'ın kendilerine yardımcı olacağını, kendilerini onun yanına götüreceğini söyledi ve ertesi gün için iş adamı Mohammed ve Salah ile randevulaşarak oradan ayrıldı. Farok Abdullah Hmod Al Dulaimi, Tarık Moutil ve Mahmood Khalaf Sulaiman Sulaiman zengin olduğunu bildikleri iş adamını kaçırıp fidye almak için plan yaptı. 3 şüpheli, iş insanı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed'i ellerinde tutabilmek için önce bir villa ve otomobil kiraladı. Bu çalışmalar yapılırken 3 şüpheliye, açık kimlik bilgileri ve adresleri tespit edilemeyen başka şüpheliler de yardım etti. Farok Abdullah Hmod Al Dulaimi, iş adamı Mohammed ve müşteki Saleh'e kendilerine yardımcı olacağını belirttiği Mahmood Khalaf Sulaiman Sulaiman’a götürmek bahanesiyle Büyükçekmece'de kiraladıkları villaya kiraladıkları araç ile götürdü. Kimliği tespit edilemeyen diğer şüpheliler ile Tarık Moutil'in elinde pompalı tüfek ve Mahmood Khalaf Sulaiman Sulaiman elinde tabanca ile villada beklemeye başladı. Şüpheliler, iş adamı Mohammed ve müşteki Saleh villlaya girer girmez üzerlerine silahları doğrulttu ve yere yatmalarını istedi. Müşteki Saleh korkarak yere uzandı. Ancak iş adamı Mohammed yere yatmadı ve Arapça, "Bunlar Işidci bizi tuzağa düşürmüşler" diyerek bağırdı ve direndi. Müşteki Saleh ve iş adamı ayrı odalara götürüldü, gözleri bağlandı ve elleri kelepçelendi. Müşteki Saleh'in üzerinde bulunan cep telefonu ve 500 Amerikan dolarını alan şüpheliler, iş insanın da tespit edilemeyen parasını ve cep telefonunu da aldı. Şüpheliler, iş adamının Irak’ta yaşayan ailesinden 10 milyon dolar fidye istendi. Bu sırada şüpheliler iş adamını kasık bölgesinden pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ancak iş adamının ailesinden fidye istemeye de devam etti. Şüpheliler, öldürdükleri iş adamının cesedinden kurtulmak için başından, kollarından, dirseklerinden ve dizlerinden kesti. Cesedin göğüs bölgesini bavula koyan, diğer organlarını poşete koyan şüpheliler, cesedi kiraladıkları villaya fazla uzaklıkta olmayan yol kenarındaki otların içine attı. Olay yerinde cesedin kafası ise bulanamadı.